"No Porto nunca eras detido": Vieira revela conversa com Pinto da Costa

Luís Filipe Vieira vai lançar um livro onde revela que Pinto da Costa lhe disse que no Porto nunca seria detido. O presidente dos “dragões” foi questionado sobre a afirmação e desmentiu-a, afirmando que a Justiça não funciona mediante as cidades ou regiões.

Pinto da Costa marcou presença na gala da Associação de Futebol do Porto, onde foi distinguido com o prémio “Ouro e Mérito”. No final da celebração, o presidente dos “azuis e brancos” foi confrontado pelos jornalistas com a afirmação de Luís Filipe Vieira, presente no livro “A verdade de Vieira”, escrito pelo antigo líder do Benfica.

Na passagem lê-se: "Garanto-te que no Porto nunca eras detido", palavras alegadamente dirigidas por Pinto da Costa a Luís Filipe Vieira, após a detenção do ex-presidente dos “encarnados”, no âmbito da operação “Cartão Vermelho”, que investiga vários esquemas ilegais que lesaram a SAD benfiquista, o Estado português e o Novo Banco.

O presidente dos “dragões” negou ter proferido tais palavras, justificando que “a Justiça não funciona por cidades nem por regiões”.

“Nunca poderia dizer isso porque não é uma coisa que penso”.

Pinto da Costa reiterou novamente que não disse o que Luís Filipe Vieira escreveu e acrescentou ainda que “é fácil de demonstrar” que está a dizer a verdade.