Pinto da Costa descarta "fim de ciclo" no FC Porto e exalta "nobreza" de Taremi

O presidente do FC Porto garantiu hoje que "não há nenhum fim de ciclo" nos "dragões", no dia em que recebeu o prémio "Ouro e Mérito" da Associação de Futebol do Porto, na sede do organismo.

Pinto da Costa, que lembrou que ainda tem mais um ano e meio de mandato, garantiu que vai continuar a "lutar pelo clube".

"Quantos de vós não ouviram já várias vezes que estamos num fim de ciclo? Mas fim de ciclo de quê? De ganhar? As últimas três provas nacionais foram ganhas pelo FC Porto, vamos em breve apresentar resultados positivos de alguns milhões. Assumo todas as responsabilidades no que não estiver bem feito. Fim de ciclo? Estão enganados, estou aqui para lutar pelo FC Porto doa a quem doer", referiu, no discurso após receber o prémio.

O presidente frisou ainda que, enquanto sentir o apoio dos adeptos portistas, vai continuar no comando do clube, deixando no ar uma possível recandidatura.

"Enquanto sentir, não o apoio da comunicação social, não os interesses de quem for, mas a confiança dos sócios do FC Porto em 15 atos eleitorais, continuarei no meu posto, a liderar o FC Porto, com a confiança dos associados e com a ajuda da direção do FC Porto", garantiu.

“Sobre o Taremi, quero realçar a nobreza dele”

À margem, e aos jornalistas, o dirigente respondeu a várias questões, nomeadamente sobre a postura de Taremi, ao assumir uma posição de luto nas redes sociais, devido à morte de Mahsa Amini, jovem que foi presa pela polícia dos costumes iraniana por "trajar roupas inadequadas".

"Sobre o Taremi, quero realçar a nobreza dele, em tomar partido da rapariga que foi assassinada, e por ter essa coragem num regime daqueles. Tapar o emblema e assumir-se em defesa dos direitos humanos, isso revela o enorme caráter do grande homem que ele é", referiu o dirigente, que se recusou a falar de qualquer outra situação relacionada com o avançado iraniano.