Tragédia na Indonésia: jogador que esteve barricado conta que viu morrer várias pessoas

O número de mortos numa debandada no final de um jogo de futebol na Indonésia aumentou para 174, anunciaram este domingo as autoridades locais.

Trata-se de uma das piores tragédias de sempre num estádio de futebol, depois dos 318 mortos em confrontos entre adeptos do Peru e da Argentina no Estádio Nacional de Lima, em 1964.

O incidente ocorreu no sábado à noite , Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, em Java Oriental, após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, frente ao Persebaya Surabaya, por 3-2.

Abel Camará, jogador do Arema FC estava no local no momento dos confrontos. Em declarações à SIC, classifica os acontecimentos de ontem como “uma tragédia”.

Abel Camará conta que as autoridades pediram aos jogadores para se barricarem nos balneários. “Quando dei conta, tinha 7 ou 8 pessoas mortas no nosso balneário”.