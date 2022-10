Balanço de confrontos em estádio na Indonésia desce de 174 para 125 mortos devido a erro

Os tumultos ocorridos num estádio em Java Oriental após o final de um jogo de futebol causaram 125 mortos, e não 174 como tinha sido anunciado, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades indonésias.

Os incidentes ocorreram no sábado à noite, quando milhares de adeptos do clube Arema invadiram o campo após uma derrota por 3-2 frente aos rivais do Persebaya Surabaya no Estádio Kanjuruhan de Malang, província de Java Oriental, e entraram em confronto com as forças de segurança.

As autoridades relataram hoje de manhã que 174 pessoas tinham morrido na tragédia, mas ao fim do dia (hora local) baixaram o número para 125 devido a "um erro no registo" nos hospitais que tratavam as vítimas, disse a Polícia Nacional.

O número de pessoas feridas aumentou de 180 para 323 pessoas, de acordo com o balanço atualizado, citado pela agência espanhola EFE.