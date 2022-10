Benfica tenta regressar aos triunfos e manter liderança da I Liga

O Benfica procura no sábado regressar às vitórias na I Liga de futebol, ao receber o Rio Ave na nona jornada, e manter a liderança da prova fora do alcance dos perseguidores FC Porto e Sporting de Braga.

A equipa lisboeta quebrou a série 100% vitoriosa na época 2022/23, ao empatar 0-0 no estádio do Vitória de Guimarães, na ronda anterior, e procura reencontrar-se com os triunfos frente ao 10.º classificado, horas antes de o campeão nacional, a três pontos de distância, visitar o Portimonense (sexto).

O Sporting de Braga, que hoje defronta os belgas do Union Saint-Gilloise para a Liga Europa, recebe no domingo o Desportivo de Chaves, 13.º classificado, enquanto o Sporting, a recuperar de um início de campeonato titubeante, que o atirou para a sétima posição, visita no dia anterior o Santa Clara (16.º).

O Benfica voltou a empatar na quarta-feira, mas este com ligeiro sabor a vitória, uma vez que defrontou o Paris Saint-Germain e o seu temível trio atacante, composto por Messi, Neymar e Mbappé, e o resultado de 1-1 no Estádio da Luz mantém os ‘encarnados’ bem dentro da rota de qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O treinador alemão Roger Schmidt tem-se revelado pouco adepto de fazer descansar os jogadores mais utilizados, mas é possível que promova alterações ao onze tipo, apesar de um registo do Rio Ave fora de casa impor algum cuidado, uma vez que empatou três e perdeu apenas um jogo nessa condição.

O FC Porto terá uma deslocação, teoricamente, mais complicada, ainda que os últimos dois encontros tenham permitido aos ‘dragões’ recuperar o ânimo, tanto na I Liga, na qual bateram o Braga por 4-1 na jornada passada, como na ‘Champions’, com um triunfo por 2-0 sobre o Bayer Leverkusen.

O campeão nacional, que venceu apenas metade dos jogos como visitante (dois), enfrenta um adversário que está a fazer do desempenho no seu reduto a chave de um arranque de temporada tranquilo, com três triunfos seguidos, depois de ter perdido na estreia ante o Boavista.

Igualada na classificação há uma semana pelos ‘azuis e brancos’, que quebraram a invencibilidade do Sporting de Braga, a equipa minhota procura voltar a vencer na I Liga, recebendo um adversário que parece mais forte fora de portas (venceu duas das quatro partidas) do que em casa, onde ainda não ganhou.

O Sporting, que, ao contrário dos rivais, ‘tropeçou’ na Liga dos Campeões, ao perder por 4-1 em Marselha, espera poder continuar a recuperar na prova interna, na qual está a nove pontos de distância do Benfica, na visita ao Santa Clara, antepenúltimo colocado, podendo continuar privado dos defesas Coates e Porro, devido a lesão.

Os ‘leões’ até podem subir na classificação, mas não poderão apanhar nesta ronda o recém-promovido Casa Pia, sensacional quarto posicionado, que recebe o Vizela (14.º), ainda que possa ultrapassar Portimonense e Boavista (quinto), adversário do lanterna-vermelha Marítimo, ainda em busca dos primeiros pontos.