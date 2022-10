UEFA Youth League: Sporting cede empate mas segura liderança do grupo

A equipa do Sporting de sub-19 empatou esta quarta-feira 1-1 na receção ao Marselha, na quarta jornada do grupo D da UEFA Youth League de futebol, no qual manteve a liderança, agora partilhada com o Eintracht Frankfurt.

O Sporting adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por Gilberto Batista, mas o Marselha restabeleceu a igualdade aos 65, por Bastien Dessus. A equipa 'leonina' desperdiçou um penálti na primeira parte, aos 24 minutos, por Mateus Fernandes, mas ficou reduzida a 10 unidades a partir dos 62, por expulsão de Diogo Pinto.

Apesar do empate, o Sporting manteve a liderança do grupo, com oito pontos, agora partilhada com o Eintracht Frankfurt, que venceu hoje o Tottenham, em Inglaterra, por 3-2, sendo seguidos pela equipa londrina, com três pontos, e pelo Marselha, que ocupa a última posição, com dois pontos.