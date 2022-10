Bola de Ouro: os vencedores da noite

Karim Benzema foi eleito o melhor jogador do mundo. O avançado do Real Madrid ganhou a Bola de Ouro da France Football. Desde o ano de Zidane, em 1998, que nenhum francês ganhava este prémio.

Em segundo lugar ficou o extremo senegalês Sadio Mané, do Bayern Munique, e em terceiro o médio belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

Cristiano Ronaldo ficou no 20.º lugar e é a primeira vez que não é o melhor português do ano. Esse lugar é agora de Rafael Leão, avançado do AC Milan, que ficou na 14.ª posição. O vencedor do último ano, Lionel Messi, ficou fora dos 30 melhores jogadores do ano.

No feminino, a melhor jogadora do mundo continua a ser Alexia Putellas, do Barcelona. É a primeira vez que uma mulher vence por duas vezes consecutivas. O prémio também é entregue ao futebol feminino desde 2018.

Num ano em que Inglaterra ganhou o campeonato da Europa, Beth Mead, jogadora do Arsenal, e Sam Kerr, australiana do Chelsea, ficaram no 2.º e 3.º lugares respetivamente.

Outros prémios da noite de Bola de Ouro

Thibaut Courtois foi eleito o melhor guarda-redes. O belga do Real Madrid ficou à frente dos brasileiros Alisson e Ederson do Liverpool e Manchester City.

Gavi, médio do Barcelona, foi eleito o melhor jogador jovem do ano, numa lista em que o ex-Sporting Nuno Mendes ficou em 5.º lugar.

Sadio Mané ganhou o prémio Sócrates que distingue o jogador pelas ações sociais.

Lewandowski, avançado polaco do Barcelona, venceu Gerd Müller para melhor marcador do ano.

E apesar de ter ganho a Champions e de ter sido campeão espanhol, o Real Madrid perdeu o prémio de clube do ano para o Manchester City.