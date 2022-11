As mensagens, toques e insistências que levaram à suspensão de Miguel Afonso e Samuel Costa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) suspendeu esta quinta-feira o treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão e o seu diretor desportivo. Para justificar a decisão, num comunicado , o órgão revelou o teor das mensagens e os comportamentos que levaram Miguel Afonso e Samuel Costa a serem afastados do futebol.

Relativamente ao treinador, Miguel Afonso, a FPF refere que trocava mensagens e telefonava de forma insistente - “várias vezes por dia para que a jogadora lhe fizesse companhia até casa” - às jovens da equipa. De acordo com a nota da Federação, o técnico também costumava pedir fotografias do corpo às jogadoras. Miguel Afonso terá redigido as seguintes frases às atletas que orientava:

"Sem vergonhas partilhas tudo comigo"; "Eu protejo-te que ninguém saberá o que falas comigo, ok?"; "Até quero ver esse à vontade"; "Refiro-me na partilha comigo e não na vontade de fazer"; "Aaaahhhh a voz é um dos meus atributos preferidos"; "Se não gostasses ou a ficar muito triste"; "A voz conta muito das pessoas"; "Ainda ficam mais giras"; "Aos poucos relaxo mais"; "Consoante as fotos forem chegando agagaga"; "Ahhaha podes enviar as fotos que quiseres"; "Ahah anseio por essa foto kkkk"; "Ahahaha pensa com carinho então na forma como me vais mostrar o antes e depois ahahah"; "Ajudo-te em tudo mas… Sempre em segredo"; “Pode criar maus ambientes ou problemas por se saber que te ajudo por aqui e mandas fotos etc… E em segredo tem mais piada”.

Entre os pedidos feitos às jogadoras, o treinador do Famalicão terá pedido elogios à sua aparência física mesmo apesar da resistência das jogadoras.