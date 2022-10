Diretor desportivo do Famalicão suspenso após denúncias de assédio sexual

Samuel Costa, diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão, foi suspenso após ter sido alvo de denúncias de assédio sexual no futebol feminino.

Em comunicado, o Famalicão refere que Samuel Costa fica suspenso até que a "verdade dos factos relativos ao processo instaurado ao mesmo pela Federação Portuguesa de Futebol sejam apurados".

Na origem das denúncias a Samuel Costa estarão mensagens de telemóvel e outras enviadas através das redes sociais, em texto e áudio. À data das denúncias estava no Vitória de Guimarães, onde esteve entre 2019 e 2021.

O caso veio a público numa altura em que Miguel Afonso, treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão, foi suspenso, após queixas também de assédio sexual.