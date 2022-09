Assédio sexual no futebol feminino: diretor desportivo do Famalicão alvo de denúncias

A SIC sabe que as queixas de assédio sexual chegaram ao Sindicato dos Jogadores e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) . O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar contra Samuel Costa . Será ainda instaurado um processo de averiguações no âmbito das denúncias de assédio recebidas , mas nas quais não estão identificados os denunciados.

Samuel Costa, diretor desportivo do futebol feminino do Famalicão, foi alvo de denúncias por assédio sexual no futebol feminino. À data das denúncias estava no Vitória de Guimarães. O caso vem a público numa altura em que Miguel Afonso, treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão, foi suspenso, após queixas também de assédio sexual.

Em entrevista à SIC, o presidente do Sindicato dos Jogadores "condena veementemente" o assédio sexual no futebol português e disponibiliza o "apoio jurídico e psicológico" às vítimas.

Contactado pela SIC, Samuel Costa nega as acusações: diz que nunca assediou pessoas e que vai até "às últimas das consequências" para provar a inocência.

À data das denúncias estava no Vitória de Guimarães, onde esteve entre 2019 e 2021. O clube saberia das acusações, mas só agora tomou medidas: diz que contactou as jogadoras e incentivou-as a fazer queixa. Refere ainda que encetou diligências para apurar os factos.

Outro caso

Este é o segundo caso de assédio no futebol feminino conhecido em apenas dois dias. Esta sexta-feira, Miguel Afonso, treinador de futebol feminino do Famalicão, foi suspenso pelo clube e pela FPF por queixas de assédio sexual sobre as jogadoras que orientou quando estava no Rio Ave. A FPF recebeu uma queixa conjunta, anónima, enviada pelas futebolistas com documentos que provarão as denúncias de assédio sexual.