Jogadora do Rio Ave conta que treinador Miguel Afonso "ultrapassou os limites"

A SIC falou com uma das jogadoras do Rio Ave que conta ter sido vítima de assédio sexual por parte de Miguel Afonso. Na entrevista, a jogadora revela o conteúdo das mensagens que trocou com o agora ex-treinador e as consequências do assédio na sua carreira. A jogadora relata uma perseguição do treinador e diz à SIC que deixou de ser convocada para os jogos.

Durante esta quinta-feira, vieram a público relatos de que o treinador Miguel Afonso terá trocado mensagens íntimas com várias jovens entre os 18 e os 20 anos do plantel feminino do Rio Ave, durante a época 2020/2021. A situação já foi negada pelo técnico, que acabou por sair do clube e está agora a treinar o Famalicão, tendo sido hoje suspenso de funções.

A SIC chegou à conversa com uma das jogadoras da equipa do Rio Ave, que revela que Miguel Afonso trocava mensagens com ela e pedia depois segredo. A atleta garante que o treinador fazia pressão, de modo a saber se ela tinha algum relacionamento amoroso. Esta e outras perguntas íntimas eram feitas, não só à própria, mas também a outras colegas de equipa, às quais o treinador também pedia que guardassem segredo.

“Ele ultrapassou os limites”

“Ele ultrapassou os limites”, acrescenta, afirmando que não sabia o que responder e que ficava, em muitas ocasiões, “sem resposta”. A situação agravou-se de tal forma que a jogadora teve de informar os pais acerca do que se passava. Após esta ação, conta que Miguel Afonso passou a agir de forma diferente com ela.

Afirma que o técnico “começou a inventar coisas” que ela dizia e chegou, inclusive, a marcar uma reunião com a própria e com o diretor do clube.

A partir daí, aponta que foi posta de parte e não foi convocada para a primeira partida da época. No segundo encontro, a contar para a Taça de Portugal, revela que foi notificada de que não faria parte da equipa escolhida, no próprio dia do jogo, via WhatsApp. Refere ainda que quando Miguel Afonso a informou da decisão, foi “agressivo”.