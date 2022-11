Miguel Afonso e Samuel Costa suspensos pela FPF após denúncias de assédio sexual

O treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão, Miguel Afonso, e o seu diretor desportivo, Samuel Costa, foram suspensos pela Federação Portuguesa de Futebol. O castigo surge na sequência das denúncias de assédio sexual feitas por jogadoras.

No caso de Miguel Afonso, as denúncias remontam à altura que orientou a equipa do Rio Ave. Samuel Costa foi alvo de denúncias quando estava no Vitória de Guimarães.

Os castigos

Miguel Afonso foi suspenso por um período de 35 meses e terá que pagar uma multa de 5.100 euros. Já Samuel Costa enfrenta uma suspensão de 18 meses e uma multa de 3.060 euros.

Na origem das denúncias estão mensagens de telemóvel e outras enviadas através das redes sociais, em texto e áudio. A FPF concluiu que a condutas de ambos “vai para além da importunação típica do assédio sexual”, considerando que está também em causa a importunação e discriminação das vítimas.

“Pratica uma infração disciplinar (...) o treinador que troca mensagens, numa rede social ou plataforma digital, com uma jogadora por si treinada, pedindo-lhe fotografias do seu corpo, sob a promessa de que ficará sob “segredo”, procurando perceber qual a sua orientação sexual”, considera a FPF.

“Pratica uma infração disciplinar (...) o treinador principal de futebol que toca nas pernas de uma jogadora, levando esta a afastar a mão do treinador da sua perna e que ainda tenta tocar na zona das virilhas da jogadora, quando esta sofria aí de uma lesão, e que comenta com essa jogadora que estava com ‘boas coxas’ e ‘boas pernas’”.

Exclusivo SIC: Jogadora do Rio Ave conta que treinador Miguel Afonso "ultrapassou os limites"

A SIC falou com uma das jogadoras do Rio Ave que conta ter sido vítima de assédio sexual por parte de Miguel Afonso. Na entrevista, a jogadora revela o conteúdo das mensagens que trocou com o agora ex-treinador e as consequências do assédio na sua carreira. A jogadora relata uma perseguição do treinador e diz à SIC que deixou de ser convocada para os jogos.