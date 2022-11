No dia em que Miguel Oliveira troca as duas pelas quatro rodas e se estreia no rallye casinos do Algarve, uma pequena multidão aproveitou as horas antes do arranque da prova para conseguir um autógrafo.

A curiosidade é grande em relação ao desempenho nos ralis, mas os fãs assumem que o gostam mesmo é de o ver no moto GP.