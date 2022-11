Segundo a FPF, ao longo do projeto serão promovidos “valores como a diversidade, aceitação, liberdade, igualdade, reconhecimento, empatia e felicidade”.

A primeira ação da iniciativa “Veste a Bandeira” terá, para além do vídeo hoje divulgado, outro momento. No jogo amigável entre Portugal e a Nigéria, esta quinta-feira no Estádio de Alvalade, os “escort Kids” entrarão em campo com camisola alusivas ao Dia Internacional da Tolerância.

Até ao final do ao estas serão as datas celebradas pela iniciativa “Veste a Bandeira”: