Ronaldo deverá continuar a jogar na Europa, diz o jornalista e amigo Edu Aguirre

Edu Aguirre diz que Cristiano Ronaldo vai continuar a jogar na Europa. O jornalista e amigo do avançado português acredita que sendo Ronaldo um jogador livre vão aparecer muitos interessados.

Os EUA e Arábia Saudita têm sido apontados como possíveis destinos para a próxima viagem de Cristiano Ronaldo na carreira.

Edu Aguirre, amigo próximo do capitão da seleção nacional e comentador em Espanha, aponta noutras direções.

Quanto à saída do Manchester United, sabe-se agora mais alguns contornos: "Não o deixaram sair no verão. O treinador não o deixou sair no verão. Por duas ou três vezes, humilhou-o".

Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United

A dois dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, o Manchester United anunciou a saída de Cristiano Ronaldo do clube "por mútuo acordo, com efeito imediato".

"Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro", escreveram os 'red devils', num curto comunicado.

Ronaldo, que tinha contrato com o United até ao final da época, passa assim a ser um jogador livre, podendo assinar com qualquer clube.