Um dos donos do Manchester United falou pela primeira vez desde a polémica com Cristiano Ronaldo. À Sky News, parceira da SIC, Avram Glazer elogiou o jogador e disse que lhe deseja o melhor.

"Ele é um ótimo jogador. Agradeço tudo aquilo que fez pelo clube. E desejo-lhes as maiores felicidades no futuro", disse.

O coproprietário falou ainda sobre a possível venda do clube inglês, garantindo que estão a ser analisadas "todas as alternativas estratégicas".

“A administração fez o seu processo, e ficou decidido abordar alternativas estratégicas diferentes e é isso que estamos a fazer.”

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Manchester United disse estar à procura de novos parceiros para investir com o objetivo de "aumentar o crescimento futuro do clube".

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o clube anunciou a saída de Cristiano Ronaldo por mútuo acordo e com “efeito imediato”. O português já não é, por isso, jogador do Manchester United e pode assinar com qualquer clube.

Pouco depois de a notícia ser divulgada, o jogador de 37 anos agradeceu aos adeptos do United e disse que era a altura para procurar um novo desafio.