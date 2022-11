Saída do Manchester United: Cristiano Ronaldo fala em “capítulo encerrado”

Cristiano Ronaldo desvalorizou a polémica em torno da saída do Manchester United e diz que esse capítulo “está encerrado”. O internacional português garante que está focado na Seleção e diz mesmo que tudo o resto não importa.

“O mais importante foi a equipa ter ganho (...) o capítulo está encerrado, o foco é exclusivo no Mundial. Tudo o resto não é importante, o importante é a seleção de Portugal”, disse esta quinta-feira depois da vitória frente ao Gana.

Recorde-se que, na terça-feira, a dois dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, o Manchester United anunciou a saída de Cristiano Ronaldo do clube “por mútuo acordo, com efeito imediato”.

A saída foi anunciada depois da transmissão da entrevista de Ronaldo ao britânico Piers Morgan, na qual o internacional português criticou longamente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se "traído" e desrespeitado naquele emblema.

Ronaldo, que tinha contrato com o United até ao final da época, passou assim a ser um jogador livre, podendo assinar com qualquer clube.

Para já, o capitão da equipa das quinas diz-se focado no Mundial do Qatar. Depois da vitória desta quinta-feira frente ao Gana por 3-2, Portugal defronta na segunda-feira, às 19:00, o Uruguai.