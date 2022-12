Pelo segundo dia consecutivo, Cristiano Ronaldo treinou, esta quinta-feira, no complexo desportivo do Real Madrid, onde hoje o aguardavam muitos adeptos. Apesar de não ter parado a viatura, onde seguiria acompanhado pelo filho mais velho, acenou-lhes.

Apesar de estar a treinar em Madrid, isto não significará um regresso mas apenas um pedido especial feito pelo internacional português ao presidente do clube madrileno, Florentino Pérez, que pela boa relação que têm facilmente aceitou.

Cristiano Ronaldo continuará assim em busca do próximo clube. A única proposta conhecida até ao momento é a do Al-Nassr. Em Espanha, o negócio foi, aliás, dado como certo, mas ainda no Mundial, o próprio Cristiano Ronaldo desmentiu.

Fala-se também do Chelsea que, recorde-se, já namorou CR7 no mercado de transferências do verão e agora volta a fazê-lo. A verdade é que será intenção de Ronaldo continuar no futebol europeu, de preferência num clube onde possa disputar a Liga dos Campeões.

O internacional português está sem clube após desvincular-se do Manchester United, mas mantém o ritmo de treino nas instalações da cidade desportiva do Real Madrid, noticiou ontem a EFE.

Segundo a agência espanhola, o avançado luso está a descansar uns dias em Madrid, após a eliminação da seleção do Mundial2022, e foi autorizado a treinar em Valdebebas.

O madeirense é uma das referências da história do Real Madrid, que representou durante nove épocas, sendo o maior goleador da história do clube, com 450 tentos.

Em 22 de novembro, e depois de uma entrevista polémica do luso, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, e Manchester United chegaram a acordo para rescisão de contrato. Nas suas duas passagens por Manchester, apontou 145 golos em 346 jogos.