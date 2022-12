A relação entre Ronaldo e o “super agente” Jorge Mendes já dura há vários anos, mas atualmente não aparece estar a atravessar a melhor fase, adianta o jornal espanhol AS. A 15 dias do final do ano, CR7 ainda não encontrou um projeto desportivo do seu agrado, o que pode estar a levar ao afastamento entre as partes.

Finda a participação lusa no Mundial do Qatar é altura de o capitão português decidir o seu futuro profissional. Após ter terminado contrato com o Manchester United, o craque tenta agora manter-se na esfera da elite do futebol europeu, o que não parece estar a ser tarefa fácil.

Até ao momento, a única proposta concreta que CR7 recebeu veio da Arábia Saudita, com o Al-Nassr a oferecer uma quantia de 200 milhões anuais por duas épocas e meia.

Apesar de economicamente aliciante, o “sete” da seleção nacional já veio a público desmentir as notícias que o davam como certo no emblema saudita.

E, no continente europeu há poucas equipas capazes de sustentar o salário do avançado luso o que, aliado à sua idade (37 anos), limita possíveis destinos.

Esta indefinição em torno do seu futuro não agrada ao português e tem contribuído, segundo noticia o jornal desportivo espanhol, para o adensar da tensão entre Ronaldo e o seu agente de longa data, Jorge Mendes.

Esta não é a primeira vez que a relação entre ambos se estreita, mas desde a saída de CR7 da Juventus que tal não sucedia, refere a publicação do país vizinho. Agora, a dupla Mendes-Ronaldo parece não atravessar a melhor fase, o que faz com que um outro nome se coloque entre ambos.

O nome apontado pelo AS é o de Antero Henriques, diretor desportivo do PSG e da QSL (Qatar Star League - Liga do Qatar, em português).

O antigo dirigente do FC Porto pode fazer com que Ronaldo mude de ideias e aceite enveredar por uma aventura desportiva nas “Arábias”, visto que a Liga do Qatar, à semelhante da saudita, vê com extremo agrado a possibilidade do antigo bola de ouro jogar por um clube local.

O ex-United pode assinar livremente por qualquer clube, a partir do dia 1 de janeiro de 2023. A quinze dias dessa data, a dúvida continua a pairar. Onde jogará CR7?