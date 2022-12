"Uma inspiração para tantos milhões": Cristiano Ronaldo reage à morte de Pelé

Inúmeras personalidades do mundo do futebol estão a reagir à morte do “Rei” Pelé, esta quinta-feira. Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem carregada de emoção nas redes sociais e sublinha que o ex-futebolista é uma “inspiração para tantos milhões”. Garante ainda que Pelé “jamais será esquecido”.

“Um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol”, lê-se na conta do Instagram do Cristiano Ronaldo.