Hamlin sofreu paragem cardiorrespiratória: o que faz parar o coração dos jovens atletas?

O atleta Damar Hamlin, de 24 anos, caiu inanimado durante um jogo de futebol americano. A poucos minutos do início do jogo, Hamlin sofreu uma paragem cardiorrespiratória . Não é o único caso de um jovem atleta de alta competição a sofrer problemas cardíacos durante jogos ou treinos. O que poderá estar na origem destas situações repentinas?

Os médicos confirmaram que Hamlin entrou em paragem cardiorrespiratória, mas não avançaram a causa exata. Na prática, o coração do jovem atleta deixou de bater ao ritmo necessário para fazer circular o sangue pelo corpo.

Hamlin é o mais recente jogador a sofrer problemas cardíacos durante uma partida. No Euro 2020, Christian Eriksen, futebolista da seleção dinamarquesa, também colapsou durante o jogo contra a Finlândia. Em Portugal, em 2021, o guarda redes de andebol do FC Porto, Alfredo Quintana, morreu depois de ter sofrido problemas cardíacos num treino. Em 2004, o benfiquista Miklós Fehér, de 24 anos, morreu durante um jogo contra o Vitória de Guimarães.

O que pode provocar uma paragem cardiorrespiratória num jovem atleta?

Uma das razões que pode estar associada à paragem cardiorrespiratória durante uma competição desportiva é a ocorrência de trauma contuso, explica a BBC. Um trauma contuso é uma lesão provocada por uma ação violenta onde não ocorre ferimento externo. Quando o trauma ocorre perto do peito, pode causar arritmia – em que o coração deixa de bater a um ritmo certo – ou provocar danos estruturais ao sistema cardíaco.

Outra condição que pode levar a uma paragem cardiorrespiratória é a cardiomiopatia hipertrófica. Esta condição deriva, na maioria dos casos, de um defeito genético que faz com que o coração cresça mais do que é suposto. Este crescimento faz com que os músculos cardíacos fiquem demasiado finos, o que dificulta o bombear de sangue.

Segundo dados avançados pela associação britânica Cardiac Risk in the Young, no Reino Unido morrem 12 jovens com menos de 35 anos todas as semanas devido a paragens cardíacas súbitas. Numa em cada cinco dessas mortes, a causa da paragem do coração não chega a ser encontrada. Nos adultos, o valor é menos elevado: um em cada 20 casos de morte por paragem cardíaca súbita fica sem resposta.