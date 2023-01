Treinador estrangeiro? "Na seleção nacional não é bem a mesma coisa"

O presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), José Pereira, disse esta segunda-feira que tem de se "respeitar" a opção de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apostar no espanhol Roberto Martínez para orientar a seleção portuguesa.

Apesar de "respeitar que algumas equipas possam recorrer a esses serviços", José Pereira salientou à agência Lusa que "na seleção nacional não é bem a mesma coisa".

"Eu sempre disse que gostava que a seleção tivesse jogadores portugueses, treinadores portugueses e dirigentes portugueses. Mas, depois há uma análise que a Federação [Portuguesa de Futebol (FPF)] tem de fazer, traçar um determinado perfil, e entendendo que não havia treinadores portugueses disponíveis para o cargo, e friso disponíveis, e ainda não temos todos os dados sobre as diligências que foram ou não efetuadas nesse sentido, optou por esse técnico", afirmou.

José Pereira lembrou haver "também muitos treinadores portugueses no estrangeiro" e disse conhecer Roberto Martínez, destacando vir de "uma boa escola" de treinadores como a espanhola e de um trajeto de seleção [Bélgica] que pode ajudar na transição para a portuguesa.

Futuro de Ronaldo “cabe ao selecionador”

Desejando "boa sorte" ao novo selecionador, José Pereira recusou ainda a ideia de que a escolha de um treinador estrangeiro esteja relacionada com o 'dossiê' Cristiano Ronaldo, capitão e melhor marcador de sempre da seleção nacional, recentemente contratado pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, e que cumpre 38 anos em breve [05 de fevereiro].

"O Cristiano Ronaldo prestou grandes serviços à seleção nacional ao longo de todos este anos, mas caberá agora ao novo selecionador decidir se ele está apto para continuar ou não, sem influências exteriores", disse José Pereira.

Ex-selecionador da Bélgica nos últimos seis anos, Roberto Martínez é o terceiro estrangeiro na seleção portuguesa depois dos brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari.

O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a seleção belga depois do Mundial2022, disputado no Qatar, onde foi eliminada ainda na fase de grupos, tendo assinado até 2026 com a FPF.