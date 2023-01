Pilotos espanhóis Sainz e Barreda abandonam Dakar 2023 após acidentes

Os pilotos espanhóis Carlos Sainz (Audi), nos carros, e Joan Barreda (Honda), nas motas, abandonaram esta terça-feira a 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na sequência de dois acidentes sofridos na nona etapa da prova.

Sainz, que era o 100.º classificado das quatro rodas, a 29:16.59 horas do líder, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), capotou o seu Audi híbrido na transposição de uma duna ao quilómetro seis da etapa que liga Riade a Haradh, com 358 quilómetros cronometrados.

O piloto espanhol capotou a baixa velocidade, mas os danos no seu Audi Q E-Tron são consideráveis, tendo ficado, também, com dores no lado direito do corpo.

Por precaução, o piloto espanhol, que já tinha sofrido um acidente no decurso da sexta etapa, foi agora transportado ao hospital pelo helicóptero da organização.

Também o motociclista espanhol Joan Barreda foi helitransportado ao hospital com queixas de dores nas costas na sequência de uma queda sofrida ao quilómetro 16 da especial desta terça-feira.

Barreda, que já corria com um dedo do pé partido desde a segunda etapa, era o oitavo da classificação das motas, a 07.21 minutos do líder, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna).