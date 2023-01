Treinador Paulo Fonseca diz ser o momento de todos estarem com Roberto Martínez

O treinador do Lille, o português Paulo Fonseca, disse esta terça-feira que é o momento de todos os portugueses estarem com Roberto Martínez, anunciado na segunda-feira como o novo selecionador de futebol de Portugal.

"Neste momento, não é fácil para a federação portuguesa escolher um selecionador, o presidente [Fernando Gomes] escolheu Roberto Martínez e penso que todos os portugueses devem estar com o novo treinador", justificou Paulo Fonseca.

O técnico português falava em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo do Lille no terreno do Brest, na quarta-feira, garantindo também que o novo selecionador nacional passa a ser o seu treinador"

"Hoje ele é o meu treinador, estou com o Roberto [Martínez]", apontou Paulo Fonseca.

Roberto Martínez foi apresentado na segunda-feira como sucessor de Fernando Santos para os próximos quatro anos, tornando-se o terceiro estrangeiro a comandar a formação das quinas, depois dos brasileiros Otto Glória (1983) e Luiz Felipe Scolari (2002-2008).

O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a seleção da Bélgica a seguir à eliminação na fase de grupos do Mundial 2022, a 1 de dezembro de 2022, no Qatar, terminando um percurso de mais de seis anos com os 'diabos vermelhos', iniciado em agosto de 2016.