Gastão Elias eliminado na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália

O português Gastão Elias, 234.º do ranking mundial de ténis, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda da fase de qualificação para o Open da Austrália, ao perder frente ao norte-americano Brandon Holt, 216.º do mundo.

Depois do triunfo frente ao japonês Kaichi Uchida, na estreia lusa no 'qualifying' do primeiro Grand Slam da temporada, Elias foi batido por 6-2 e 7-6 (7-5), em uma hora e 30 minutos.

A eliminação do tenista natural da Lourinhã segue-se à de Frederico Silva, que, na segunda-feira, tinha 'caído' na primeira ronda da qualificação, frente ao norte-americano Bradley Klahn, 872.º do ranking.

João Sousa e Nuno Borges entraram diretamente no quadro principal de singulares masculinos do primeiro 'major' da temporada, assim como Francisco Cabral no torneio de pares, que vai disputar ao lado de Sousa.