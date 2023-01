Novo selecionador nacional está na Arábia Saudita

O novo selecionador nacional surgiu esta quarta-feira nas redes sociais do Valência, equipa está em estágio para a Supertaça de Espanha, em Riade, na Arábia Saudita. Roberto Martínez esteve à conversa com Thierry Correia e André Almeida, presenças habituais nos convocados de Rui Jorge, mas nunca chamados por Fernando Santos.

A propósito da competição, também estão em Riade, William Carvalho e Rui Silva, do Bétis, com quem Martínez também deve estar nos próximos dias. Na agenda tem ainda, muito provavelmente, um encontro com Cristiano Ronaldo, capitão da seleção das quinas e protagonista de grandes polémicas durante o Mundial.

Depois do Qatar, Ronaldo não voltou a falar sobre a seleção nacional e não disse ainda se pretende continuar a vestir a camisola de Portugal ou se encerrou um ciclo no Mundial de 2022.

O selecionador já disse que conta com Ronaldo, só falta conhecerem-se melhor. "As decisões do futebol têm de ser tomadas em campo. Não sou um treinador de tomar decisões apressadas", respondeu na na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, esta semana.

Ronaldo não vai ser a cara da candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030

O Al Nassr, através do Twitter, desmentiu a informação de que o português seria o protagonista da candidatura da Arábia Saudita ao campeonato do Mundo de 2030.

O clube esclareceu que, ao contrário do noticiado, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura ao Mundial. O foco principal é no clube e no trabalho com os colegas de equipa, para ajudar o Al Nassr a alcançar o sucesso".

Para quando a estreia de Ronaldo?

O avançado português prepara-se para se estrear oficialmente no dia 21 de janeiro pelo Al Nassr, num jogo em casa. Antes disso, um amigável contra o Paris Saint-Germain pode colocar Cristiano Ronaldo frente a frente a Lionel Messi.

O PSG anunciou que vai jogar um amigável em 19 de janeiro, em Riade, contra uma equipa composta por jogadores do Al Nassr, novo clube de Cristiano Ronaldo, e do Al Hilal, detentor do título da Liga dos Campeões da Ásia.