Al Nassr quebra silêncio sobre papel de Ronaldo na candidatura ao Mundial 2030

O Al Nassr desmentiu esta terça-feira as notícias que davam conta de que Cristiano Ronaldo iria promover a candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030. Numa publicação no Twitter, o clube revela que o contrato do português não inclui qualquer “compromisso” do género.

“Gostaríamos de clarificar que, ao contrário do que está a ser noticiado, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos relacionados com o Mundial”, lê-se no tweet.