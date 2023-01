Como é a luxuosa suíte de Cristiano Ronaldo e família?

O internacional português pagará mais de 283 mil euros pela Kingdom Suite, no hotel Four Seasons, com direito a vista panorâmica do 48º ao 50º andar para a cidade de Ríade.

Num dos edificios mais altos da Arábia Saudita, Ronaldo, Georgina e os cinco filhos têm acesso a dois andares com 17 quartos, que chega e sobra para toda a "comitiva" Aveiro e amigos.

A residência temporária do novo jogador do Al-Nassr, equipa saudita que conquistou CR7 com um contrato de 200 milhões de euros por ano, tem também uma simpática sala de estar com uma televisão de 75 polegadas para acompanhar ao detalhe o futebol europeu, onde passou toda a sua carreira futebolística.