O contrato que Cristiano Ronaldo assinou com o Al Nassr estipulava um ordenado de 200 milhões de euros por época, aos quaise agora se somam mais 200 milhões. A cláusula revelada pela AFP esta segunda-feira dita que o jogador vai promover a futura candidatura da Arábia Saudita, em conjunto com Egito e Grécia, à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030, um torneio ao qual Portugal, a par de Espanha e Ucrânia, também está na corrida.

Citando uma fonte próxima do processo de negociação, a AFP revela que "Cristiano Ronaldo receberá mais 200 milhões de euros pelo negócio. Será um embaixador da candidatura saudita para o Mundial de 2030 por outros 200 milhões".

A chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita revela a intenção saudita em chamar a atenção para o futebol no país, numa altura em que o Qatar se tornou o primeiro país do Médio Oriente a acolher um Mundial de futebol.

"Queriam dar primazia ao seu clube e colocá-lo no centro das atenções. A melhor maneira foi trazer o melhor jogador do mundo", acrescentou a mesma fonte.

A mudança de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr vai render ao jogador mais de 400 milhões de euros, entre salários como jogador e como eventual promotor da candidatura da Arábia Saudita.

O acordo, segundo a AFP, terá tido o apoio da família real saudita.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, deverá estrear-se oficialmente pelo Al Nassr apenas a 22 de janeiro, num jogo da Liga saudita contra o Al Ettifaq, uma vez que se encontra a cumprir uma suspensão de dois jogos imposta pela Federação inglesa.