Estreia de Ronaldo pelo Al Nassr adiada para o fim do mês

Depois de ser apresentado como jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo fez o primeiro treino com os novos colegas, mas ainda não vai entrar nos convocados do próximo jogo.

Ronaldo já trabalha com a equipa do Al Nassr mas ainda não deve entrar nos convocados para o jogo desta quinta-feira, nem do próximo dia 14, porque está suspenso.

O castigo vem da época passada, mais especificamente de abril, quando a sair de campo atirou o telemóvel de um adepto para o chão.

A associação de futebol de Inglaterra investigou o caso e a decisão saiu em novembro, um dia depois de Ronaldo rescindir contrato com o Manchester United.

Foi suspenso por 2 jogos e multado em 58 mil euros e de acordo com os regulamentos da FIFA, o jogador vai ter de cumprir suspensão nas competições domésticas, que neste caso será na Arábia Saudita.

Apresentação em festa

Ainda assim esta terça-feira foi um dia em cheio para Cristiano Ronaldo, para os fãs e para os adeptos do Al Nassr.

Depois da conferência de boas-vindas e da apresentação no relvado, já com o equipamento de jogo, Cristiano Ronaldo despediu-se dos adeptos com a família.

Ronaldo voltaria a subir ao relvado para o primeiro treino às ordens de Rudi Garcia, numa sessão de trabalho acompanhada pelos adeptos que se manifestaram sempre que o craque português tocava na bola.

Hipótese Newcastle

A decisão de ir para o Al Nassr levantou uma questão: Há ou não uma cláusula que permite Ronaldo ser emprestado ao Newcastle, de Inglaterra, no caso de conseguirem a qualificação para a liga dos campeões europeus?

Eddie Howe, treinador do emblema inglês foi questionado e prontamente respondeu que “não, não é verdade”.

Sem Inglaterra no horizonte, o futuro de CR7 está reservado para o Al Nassr ainda que a estreia possa estar adiada para o final do mês.