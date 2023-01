Juventus perde 15 pontos por inflacionar transferências

A Juventus vai perder 15 pontos no campeonato italiano depois de terem sido descobertas irregularidades em transferências de jogadores.

O Tribunal Federal de Recurso deu razão à Federação Italiana de Futebol que encontrou irregularidades nas contas dos clube italiano. Em causa as épocas de 2019, 2020 e 2021.

Na origem do processo está a suspeita de que a Juventus, em conjunto com outras equipas, terá inflacionado valores de transferências com o objetivo de aumentar receitas. Desta forma a Juventus equilibrava artificialmente as contas do clube.

Vários antigos e atuais dirigentes do clube foram suspensos. O presidente Andrea Agnelli, o CEO Maurizio Arrivabene e o vice-presidente Pavel Nedved já se tinham demitido face às suspeitas.

A acusação pedia uma penalização de 9 pontos mas o Tribunal aplicou uma sanção mais pesada.

A Juventus ocupava o 3º posto da Liga com 37 pontos, a 10 do líder Nápoles. Com a dedução de 15 pontos a equipa cai para 11º lugar.