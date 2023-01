Rafa vai falhar o jogo do Benfica com o Santa Clara, nos Açores, por lesão. O avançado foi substituído na convocatória pelo mais recente reforço do Benfica, Gonçalo Guedes.

Roger Schmidt revelou que dos três reforços deste inverno, Gonçalo Guedes é o único que já está apto a jogar.

O treinador afirmou ainda que a contratação de Gonçalo Guedes no mercado de futebol de janeiro foi uma grande oportunidade para o Benfica e adiantou que pondera utilizá-lo em todas as posições do ataque.

Aos 26 anos, Gonçalo Guedes regressa ao clube de formação por empréstimo até ao final da época, sem opção de compra. Saiu há seis anos para representar o PSG, tendo depois rumado ao Valência. Este verão seguiu para os ingleses do Wolverhampton.