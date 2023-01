Rybakina triunfa frente a Azarenka e é a primeira finalista do Open da Austrália

A cazaque Elena Rybakina, número 25 do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta quinta-feira para a final do Open da Austrália, ao bater nas meias-finais a bielorrussa Victoria Azarenka, número 24 do mundo, em dois sets.

Numa meia-final que dominou claramente, Rybakina, vencedora em Wimbledon no ano passado, venceu com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, num encontro que demorou uma hora e 41 minutos.