O SL Benfica inaugurou o marcador aos 15 minutos com um cabeceamento de Gonçalo Guedes, após ter ganho um canto.

A equipa minhota, tentou reagir à desigualdade no marcador, com o apoio dos adeptos da casa, mas os lances não estavam a chegar para lá do meio campo adversário.

Aos 31 minutos, Alexander Bah comete uma falta sobre Pizzi, ex-jogador do Benfica, e apesar de receber amarelo primeiro, o VAR analisou o lance e decidiu para vermelho direto.