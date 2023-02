Ciclovia vai ligar os locais de competição dos Jogos Olímpicos em Paris

O Comité Olímpico Internacional (COI) já divulgou as imagens das mascotes que serão embaixadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024: as “Phryges”. Pela primeira vez, a mascote que representa os Paralímpicos apresenta uma deficiência visível.

Até ao início dos Jogos, no verão de 2024, deverão ser construídos cerca de 30 quilómetros de ciclovia, devidamente sinalizados e com alusões aos dois eventos.

A “Phryges Olímpica” e a “Phryges Paralímpica” têm “uma missão importante” a desempenhar: “Mostrar ao mundo que o desporto pode mudar tudo e que merece ter um papel importante na sociedade”, pode ler-se na pá gina oficial do COI .

Apesar das mascotes serem uma tradição desde os Jogos Olímpicos de inverno de 1968 , este ano traz uma novidade: é a primeira vez que a mascote que representa os Paralímpicos apresenta uma deficiência visível. O “Phryges Paralímpica” tem uma perna biónica.