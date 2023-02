Youssef Chermiti renova com o Sporting até 2027

"Youssef Chermiti vai continuar a vestir de leão ao peito. O avançado luso-tunisino, de 18 anos, renovou esta sexta-feira contrato até 2027 e fica blindado por uma cláusula de rescisão cifrada em 80 milhões de euros", pode ler-se no site oficial do Sporting.

O jovem avançado está no Sporting desde 2016, onde foi passando pelos escalões da formação até atingir, este ano, a equipa A.

“É um sentimento inexplicável renovar com o clube que me deu tudo desde que cheguei. É aqui que quero jogar.”, afirmou Chermiti.

O ponta de lança foi pela primeira vez aposta do treinador 'leonino', Rúben Amorim, há cerca de um mês, contabilizando, até ao momento, dois golos e uma assistência em sete encontros pela equipa principal.

Chermiti estreou-se com a camisola 'verde e branca' no dérbi com o Benfica (2-2), no Estádio da Luz, para a 16.ª jornada da I Liga, e, na quinta-feira, fez a primeira aparição nas competições europeias, no empate caseiro contra o Midtjylland (1-1), da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Na ronda 19 da I Liga, marcou o tento que deu o triunfo ao Sporting, em Vila do Conde, diante do Rio Ave (1-0), e, na seguinte, reduziu para os 'leões', na derrota com o FC Porto (2-1), em Lisboa.