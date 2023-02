Sporting ganha ao Rio Ave com golo nos últimos minutos

Sporting CP ganha ao Rio Ave por margem mínima com golo do “menino” da formação nos últimos minutos da partida, na deslocação a Vila do Conde.

O último jogo da 19ª jornada iniciou-se com o Rio Ave a travar a formação leonina, que teve uma primeira parte marcada por passes falhados.

As oportunidades foram poucas, ou mesmo nenhumas, para ambas as equipas, apesar de Hidamasa Morita, que tem estado com o “pé quente”, ter tentado marcar de fora da área.

Os insucessos marcaram a primeira parte, com o marcador ainda por inaugurar.

O ritmo da segunda parte não diferiu, para além do facto de ter tido mais oportunidades.

Uma deles foi de Boateng que, isolado à frente do guarda-redes do Sporting CP, não conseguiu concretizar perante uma grande cobertura e defesa de Ádan, que não tem tido as melhores exibições esta época.

Do outro lado, Pedro Gonçalves, num lance individual, também já perdeu a “estrelinha” que Rúben Amorim dizia ter na temporada em que se sagrou campeão, ao ter chutado no ferro da baliza da equipa de Vila do Conde.

A batalha fez-se no meio campo das duas equipas, em que nenhuma parecia estar ligada à corrente nem com coesão na tática do jogo.

Apesar de mais aproximações do Sporting CP à área da equipa da casa, a finalização inexistente continua a ser a imagem de marca para a equipa leonina esta época.

Nos últimos minutos da partida, o menino da formação Youssef Chermiti, a nova aposta de Rúben Amorim, marcou numa desmarcação pela direita na área do Rio Ave com assistência de Gonçalo Inácio.