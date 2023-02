Sporting goleia SC Braga e coloca FC Porto no segundo lugar

Apesar de ter jogado com 10 jogadores durante 40 minutos do jogo, o SC Braga não conseguiu superiorizar-se à formação leonina e perdeu em Alvalade os três pontos e também o segundo lugar na Primeira Liga. A primeira parte começou com uma grande intensidade do clube minhoto. No entanto, essa pressão ao Sporting foi rapidamente anulada pelo golo de Hidamasa Morita, médio leonino, aos nove minutos com um cruzamento aproveitado de uma recarga de um canto.

Após o marcador inaugurado, a equipa de Lisboa teve várias oportunidades, especialmente lances criados pelo central St. Juste com passes longos e cantos. O Sporting de Braga tentou invadir o meio campo leonino, mas teve dificuldades em manter a bola entre as linhas defensivas da equipa da casa, algo que se refletiu na posse de bola de 63% do Sporting no fim da primeira parte. Continuando a tendência da primeira parte, a segunda começou com um bis de Morita, com a assistência de calcanhar da nova aposta da formação leonina, Youssef Chermiti de 18 anos. No entanto, o golo ficou marcado por alguma polémica pelos protestos da equipa minhota de uma falta sofrida que antecedeu o lance. Mas o golo foi validado.

No instante seguinte, e de cabeça quente, Sikou Niakaté, central da equipa minhota, foi expulso por ter visto o segundo amarelo por protestos. Marcus Edwards, num lance individual, ao rasgar da lateral para o interior da área, coloca a bola no fundo das redes para marcar o terceiro golo dos leões.

Com o SC Braga a jogar com 10 e o resultado três golos a zero, o técnico leonino decidiu fazer gestão da equipa e apostar em Matteo Tanlongo para substituir Manuel Ugarte, e Francisco Trincão, avançado que tem estado afastado da titularidade, para subsittuir Morita. Mas mesmo com menos um elemento, o SC Braga não fechou as suas linhas e teve mais oportunidades no meio campo adversário. No entanto, o médio Al-Musrati não parecia estar a conseguir completar os passes para a finalização. Numa tripla substituição da equipa verde e branca, Sebastian Coates, ao passar a braçadeira de capitão ao guarda-redes Antonio Adán, demorou, no entender do árbitro, demasiado tempo e valeu o quinto cartão amarelo na Liga. O central leonino fica, assim, de fora do próximo jogo com o Rio Ave mas salvo para o clássico contra o F.C Porto. A equipa minhota ainda teve algumas boas oportunidades mas, hoje, o guarda-redes leonino mostrou luvas de ferro e não deixou a bola entrar. Num instante, Matheus Reis, central esquerdo do Sporting, marcou fora da área com assistência de Ricardo Esgaio, novo titular na lateral direita.

E, por último, para terminar o encontro da mesma forma que a goleada de mão cheia à equipa minhota, Pedro Gonçalves marcou uma grande penalidade, apesar dos pedidos dos adeptos por Chermiti.