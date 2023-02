Hector Bellerín, o novo reforço do Sporting: jogador "polivalente" e "fiel" aos seus valores

O Mercado Aberto falou com o jornalista espanhol da tele5, David Ibáñez, sobre o novo reforço espanhol do Sporting que nos deu a conhecer um pouco melhor Hector Bellerín e o que se pode esperar do lateral dentro de campo.

"O Hector Bellerín é alguém que não gasta dinheiro por gastar, msmo tendo muito dinheiro. Ele não vê porque gastar 30 mil euros num relógio se gosta de um de dois mil. No primeiro dia do Barcelona ele chegou num Smart" , contou Ibáñez.

No entanto, o jogador saiu do FC Barcelona pelos pouco minutos jogados e por não ser escolha para o técnico.

O jornalista realçou que Bellerín é alguém que considera um exemplo, "porque é uma pessoa com valores e convicções e é-lhes sempre fiel".

O percurso do espanhol

Bellerín, que completa 28 anos em março, regressou ao FC Barcelona no arranque desta época, após ter terminado contrato com o Arsenal, tendo assinado um vínculo de apenas um ano com os catalães, pelos quais atuou em sete partidas.

O lateral direito fez a formação no FC Barcelona , tendo rumado aos 'gunners' em 2011, com 16 anos, para integrar as camadas jovens do clube, estreando-se pela equipa principal em setembro de 2013, com 18 anos, sob o comando do francês Arsène Wenger.

O percurso de uma década no Arsenal, apenas interrompido por uma cedência de três meses ao Watford, saldou-se em 239 encontros e nove golos pelos londrinos, antes de ser emprestado ao Bétis, em 2021/22, a última temporada em que esteve ligado aos ingleses.

Pelo emblema de Sevilha, atuou em 31 partidas, 28 das quais como titular, ajudando os béticos a conquistar a Taça do Rei de Espanha.