Contestação sobre o VAR: “Arbitragem tem que trabalhar mais e eliminar os erros”

O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, destacou esta quinta-feira a importância do videoárbitro (VAR), discordou da chamada de árbitros estrangeiros para dirigir jogos nacionais e mostrou-se favorável à revelação dos áudios.

À margem das Jornadas Anuais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que decorre em Braga, Luciano Gonçalves salientou que, na prática, o diálogo entre os principais intervenientes do futebol português "não tem acontecido com a rapidez ou a efetividade que todos achariam desejável" para a sua pacificação.

"A arbitragem vê o VAR como uma mais-valia, isso é inevitável. Existem processos que têm que ser melhorados, tem que haver cada vez mais formação, mas quem gosta verdadeiramente de futebol e de desporto não pode dizer que o VAR não veio para ajudar. Existem dores de crescimento que só é possível ultrapassar com a abertura e vontade de todos. É isso que a arbitragem tem que fazer, trabalhar mais, formar mais e tentar eliminar cada vez mais os erros, é isso que vamos exigindo aos árbitros, também pedindo a compreensão a todos os outros intervenientes", referiu.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, pediu o fim do VAR após a derrota caseira dos dragões com o Gil Vicente por 2-1, na última jornada da I Liga, o que motivou uma comunicação da APAF para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas Luciano Gonçalves notou que não pessoaliza a questão.

"Não tem a ver com Pinto da Costa, com Rui Costa, Varandas ou Salvador, tem a ver com ser posta em causa a seriedade e idoneidade das pessoas, não podemos compactuar com isso. Nas três últimas jornadas, há situações de três clubes diferentes, mas isso é completamente indiferente para nós. O nosso procedimento, desde 2016, quando se ultrapassam algumas marcas, é enviarmos para o CD e ele que decida", disse.

O líder dos árbitros reforçou que "a crítica faz parte" e que é preciso "aceitá-la com naturalidade", ainda que ressalvando que não podem ser "levantadas suspeições que ponham em causa a honorabilidade das pessoas".

"Se as críticas forem feitas de forma tranquila e educada, só faz com que possamos crescer, porque não existe nenhum árbitro que goste de ser falado durante uma semana por um jogo ter corrido mal", ressalvou.

Árbitros estrangeiros a apitar provas nacionais?

"Não concordo. Faz sentido se for numa troca ou intercâmbio de formação, mas nunca pode ser virem árbitros estrangeiros apitar os nossos jogos. Passa a ideia de que os nossos árbitros não têm competência para os fazer e, com isso, não concordo de maneira nenhuma. Ainda hoje, ficámos a saber que vamos ter dois árbitros cipriotas nos dois principais jogos da II Liga. Não faz sentido. Somos dos países, fora dos 'big 5', que mais vezes somos chamados a jogos das competições europeias", disse.

Luciano Gonçalves mostrou-se estar de acordo com a divulgação dos áudios do VAR, tendo revelado que o Conselho de Arbitragem fez recentemente esse pedido ao International Board, que foi negado.

"Vamos continuar a trabalhar para que isso seja possível porque defendemos que quanto mais transparente, melhor", disse.

Quanto à ideia de serem apenas ex-árbitros a estarem no VAR, Luciano Gonçalves notou que isso não foi possível ser feito no início, mas que "certamente num futuro próximo" haverá mudanças.