Desporto

Club Brugge demite treinador após goleada na Luz

Vincent Kalut/Club Brugge

O treinador de 45 anos tinha alcançado apenas duas vitórias nos 12 jogos que disputou, após a saída do outro treinador que foi demitido em dezembro do ano passado. O Club Brugge está no quarto lugar da Liga belga, a 21 pontos do primeiro posto.