Domingos Soares de Oliveira vai sair do Benfica

O administrador da SAD benfiquista, Domingo Soares de Oliveira, vai deixar o cargo por decisão dos órgãos sociais encarnados, noticia esta quarta-feira o Record.

Recorde-se que Domingos Soares de Oliveira foi acusado de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos no processo saco azul juntamente com o ex-presidente Luís Filipe Vieira.

Na sequência da acusação, o movimento “Servir o Benfica” tinha pedido o afastamento do administrador da SAD “encarnada”.

Para além do administrador da SAD do Benfica, a acusação do Ministério Público, a que a SIC teve acesso, aponta os mesmos crimes à SAD do Benfica, ao Benfica Estádio, ao ex-diretor financeiro, Miguel Bernardes Moreira, bem como ao antigo presidente do clube, Luís Filipe Vieira.