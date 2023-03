“Não o queremos, tem de sair”: ex-jogador do PSG faz duras críticas a Messi

Depois de o PSG ter sido eliminado da Liga dos Campeões, na sequência da derrota por 3-0, no agregado da eliminatória, frente ao Bayern de Munique, subiram de tom as críticas à equipa parisiense e a Lionel Messi, uma das principais estrelas do plantel.

Jérôme Rothen, antigo jogador do Paris Saint-Germain que esteve ligado ao clube entre 2004 e 2009, foi bastante crítico da postura do argentino no clube, afirmando que Messi não faz a diferença nos jogos importantes, como seria, segundo Rothen, de esperar