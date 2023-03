Ronaldo é substituído pela primeira vez na Arábia Saudita e não gostou

Faltavam poucos minutos para o final do jogo quando Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, decidiu substituir Cristiano Ronaldo.

No contador marcavam 87 minutos quando o internacional português foi substituído. Primeiro entregou a braçadeira a um companheiro e de imediato dirigiu-se na direção de Talisca, jogador que acabou por render CR7.

Rudi Garcia estava por perto e fez questão de ir cumprimentar Ronaldo, que não escondeu o desagrado pela decisão do técnico.

Esta foi a primeira vez que o jogador português foi substituído desde que está na Arábia Saudita.

Desta vez Ronaldo não marcou, mas em campo viu de perto a equipa garantir o apuramento para a próxima fase da Taça do Rei da Arábia Saudita.

A vitória frente ao Abha Clube começou aos 12 segundos com o golo de Al-Najei, vantagem que foi dilatada ainda no primeiro tempo por Al-Khaibari e aos 49 Maran fez o terceiro. Abdul Fattah Adam ainda reduziu, mas não impediu a vitória do Al Nassr, que segue para as meias-finais da competição.