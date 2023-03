O Sporting já está em Londres para defrontar o Arsenal no derradeiro encontro dos “oitavos” da Liga Europa. Os “leões” têm pela frente uma missão de elevada dificuldade e Pedro Porro fez questão de mostrar ao plantel e ao staff da ex-equipa que continua a apoiar os “verdes e brancos".

Foi nas redes sociais que o Sporting partilhou as imagens do “reencontro que todos queríamos ver” - tal como escreveu o emblema leonino.

Na publicação é possível ver Pedro Porro a cumprimentar o compatriota Adán e em conversa com, para além de outros, Manel Ugarte. Na terceira imagem partilhada pelos “leões” o lateral espanhol cumprimenta de forma alegre Paulinho, o tão conhecido roupeiro.

Por fim, mas, de todo, menos importante, Porro surge lado a lado com o “mister” Rúben Amorim. Entre abraços e sorrisos, o agora atleta do Tottenham esteve no hotel onde o Sporting se encontra, certamente, para transmitir aos ex-companheiros uma mensagem de apoio e confiança.