Roberto Martínez promete que vai cantar o hino nacional

O novo selecionador nacional revelou esta quarta-feira que quer aprender o hino de Portugal e prometeu mesmo cantá-lo no jogo de estreia. Roberto Martínez disse que o hino “representa o sentimento da seleção”.

Esta quinta-feira, a seleção nacional jogará pela primeira vez sob o comando de um treinador espanhol. Roberto Martínez quer começar a vencer e tem já um plano.

“Temos de começar a ser um pouco a equipa que temos de ser, uma equipa com muita personalidade, com a bola, que queira ter a posse de bola, que queira recuperá-la muito depressa, que tenha uma exigência grande em termos físicos naquilo que queremos fazer quando perdemos a bola e a partir daí, crescer pouco a pouco com os compromissos que vamos ter”, afirmou.