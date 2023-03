“El Selecionador”: o caminho trilhado por Roberto Martínez

O novo selecionador nacional, Roberto Martínez, chegou a Portugal no início de janeiro e comandou na segunda-feira o primeiro treino da equipa das quinas. Mas quem é e o que fez Martinez antes de chegar ao nosso país?

O espanhol Roberto Martínez chega ao cargo de selecionador de Portugal de futebol com contrato válido até 2026, depois de seis anos a tentar dar um título à Bélgica, numa vida profissional e pessoal enraizada no Reino Unido.

O técnico de 49 anos foi o escolhido para suceder a Fernando Santos, que abandonou a seleção lusa após a derrota de Portugal contra Marrocos nos quartos de final do Mundial do Catar.

Martínez teve o mesmo destino na seleção belga após a fraca exibição dos “diabos vermelhos”, que não se apuraram para os oitavos-de-final, contando, também, com uma derrota contra a seleção marroquina.

No entanto, a relação entre o ex-jogador espanhol e a seleção belga teve o seu 'auge' em 2018, ao conquistarem o terceiro lugar do Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia. A Bélgica apenas “caiu” nas meias-finais, precisamente perante a França, que viria a conquistar o Mundial.

Os primeiros jogos