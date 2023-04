Sérgio Conceição desmente saída do FC Porto e acusa imprensa de "criar atrito"

Sérgio Conceição desmentiu qualquer plano de saída do Futebol Clube do Porto. O treinador disse que é a imprensa que está interessada em promover atritos com a administração do clube.

O técnico dos “dragões” disse, em conferência de imprensa, que as várias reuniões que tem tido com Pinto da Costa são “normais” e nada têm a ver com o seu futuro no clube.

Segundo Conceição, estes encontros com o líder portista servem apenas para “discutir problemas que vão surgindo” ao longo da época.

Relativamente à polémica que supostamente estaria instalada entre o treinador e Pinto da Costa, Sérgio Conceição esclareceu que tudo não passou de uma tentativa de criar atrito por parte da imprensa:

“Eu não disse nada de extraordinário. Depois podem pegar nas minhas declarações, porque convém à imprensa, a alguma imprensa, criar aqui algum atrito entre aquilo que é a pessoa do Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e à administração. É isso, pegaram por onde quiseram”.

Notícias surgiram após eliminação da Champions

Os rumores de um eventual mau estar de Sérgio Conceição no emblema da Invicta surgiram após a eliminação dos “dragões” da Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Na altura, Sérgio Conceição frisou que grande parte do elenco “azul e branco” vinha da equipa B e de outras equipas do campeonato português, deixando no ar que gostaria de ter mais recursos financeiros disponíveis para reforçar o seu plantel.

Posteriormente, Pinto da Costa veio a público garantir que o clube não iria fazer investimentos avultados no próximo mercado de transferências.