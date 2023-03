FC Porto eliminado da Liga dos Campeões

O FC Porto diz adeus à Liga dos Campeões após empatar a zeros com o Inter de Milão, esta terça-feira, no Estádio do Dragão. Os italianos tinham vencido os dragões por 1-0 na primeira mão dos oitavos de final.

Com presença confirmada nos quartos de final estão o Benfica, o Bayern, o Chelsea, AC Milan, o Inter de Milão e o Manchester City. Esta quarta-feira, o Nápoles recebe o Eintracht Frankfurt e o Liverpool defronta o Real de Madrid em Espanha.

O sorteio para os quartos de final da Liga dos Campeões decorre no dia 17 de março às 11:00 horas (hora de Lisboa).

FC Porto foi superior, diz Sérgio Conceição

Sérgio Conceição lamenta as oportunidades desperdiçadas pelo FC Porto. O treinador portista considera que a equipa foi superior e não merecia ter sido eliminada pelo Inter de Milão.