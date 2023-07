Jorge Jesus passa a ser o 4.º treinador mais bem pago no mundo

O treinador Jorge Jesus está de volta ao comando dos sauditas do Al Hilal, clube que treinou m 2018. O clube oficializou o regresso do português com um vídeo publicado nas redes sociais.

Há algum tempo que se sabia que o futuro podia passar pela Arábia Saudita, mas para treinar a seleção do país, como o próprio deu a entender no dia 13 de junho quando chegou a Lisboa, depois de deixar o Fenerbahçe da Turquia.

Passadas duas semanas, a realidade mudou. Jorge Jesus volta à Arábia Saudita, mas para treinar o Al Hilal.

A grande atividade saudita no mercado tem atraído jogadores e treinadores. Os três primeiros classificados do último campeonato vão ter portugueses ao comando: Nuno Espírito Santo no al Ittihad, Luís Castro no Al Nassr e agora Jorge Jesus no Al Hilal, onde também já está o médio Rúben Neves.

O contrato deverá ser de um ano e com um ordenado entre 15 e 17 milhões de euros. Passa a ser o 4.º treinador mais bem pago no mundo.